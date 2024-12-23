23 Декабря 2024
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Фото: Администрация Сочи / sochi.ru

Экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки на 43 миллиона

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, обвиняемый в растрате, подозревается в получении взятки на 43 миллиона рублей.

Как сообщает МВД РФ, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. "Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством", - уточнили в ведомстве.

Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство. Возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

Напомним, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 миллионов рублей. Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября. Вину он не признал. Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. 15 октября Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи. В апелляционной жалобе адвокаты пытались оспорить подсудность, так как Копайгородский является военнослужащим Минобороны РФ. 12 ноября задержана жена чиновника.

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