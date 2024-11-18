Обжалован арест жены экс-мэра Сочи

В суде обжалован арест жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. Ей вменяют растрату по делу супруга.

Постановление Мещанского райсуда Москвы об аресте сочли незаконным и необоснованным, сообщила ТАСС адвокат обвиняемой Елизавета Меткина.

Напомним, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн руб. Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября. Вину он не признал. Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. 15 октября Мосгорсуд оставил под стражей бывшего мэра Сочи. В апелляционной жалобе адвокаты пытались оспорить подсудность, так как Копайгородский является военнослужащим Минобороны РФ. 12 ноября задержана жена чиновника.