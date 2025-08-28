В Тюменской области дети вновь отравились хлором на базе отдыха "Сказка"

В Тюменской области дети массово отравились парами хлора на базе отдыха "Сказка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной области Тюменской области.

Инцидент произошел 19 августа 2025 года. Отдыхающие на базе отдыха праздновали день рождения в корпусе "Килиманджаро". Среди гостей были дети. Во время отдыха отдыхающие начали кашлять, у них появилась одышка, тошнота, слезотечение, ринит. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в областную больницу №3 Тобольска. У шестерых пострадавших легкая степень тяжести, они находятся на амбулаторном лечении.

У индивидуального предпринимателя выявили нарушения, в том числе, указано отсутствие ножных ванн с проточной водой, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре, используемом при уборке помещений, отсутствии регистрации результатов производственного лабораторного контроля.

Тобольский городской суд признал ИП Речапова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений. Суд вынес решение - приостановить на 30 суток деятельность корпуса "Килиманджаро". Исчислять срок следует с 21 августа 2025 года.

Отметим, что ранее на этой базе отдыха уже травились люди - в декабре 2024 года и апреле 2025 года. Предприниматель дважды привлекался к ответственности.