28 Августа 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области дети вновь отравились хлором на базе отдыха "Сказка"

В Тюменской области дети массово отравились парами хлора на базе отдыха "Сказка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной области Тюменской области.

Инцидент произошел 19 августа 2025 года. Отдыхающие на базе отдыха праздновали день рождения в корпусе "Килиманджаро". Среди гостей были дети. Во время отдыха отдыхающие начали кашлять, у них появилась одышка, тошнота, слезотечение, ринит. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в областную больницу №3 Тобольска. У шестерых пострадавших легкая степень тяжести, они находятся на амбулаторном лечении.

У индивидуального предпринимателя выявили нарушения, в том числе, указано отсутствие ножных ванн с проточной водой, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре, используемом при уборке помещений, отсутствии регистрации результатов производственного лабораторного контроля.

Тобольский городской суд признал ИП Речапова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений. Суд вынес решение - приостановить на 30 суток деятельность корпуса "Килиманджаро". Исчислять срок следует с 21 августа 2025 года.

Отметим, что ранее на этой базе отдыха уже травились люди - в декабре 2024 года и апреле 2025 года. Предприниматель дважды привлекался к ответственности.

Теги: хлор, отравление, дети, сказка, база отдыха


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.02.2025 08:30 Мск В Тобольске директора базы отдыха "Сказка", где дети отравились хлором, отпустили домой
Ранее 09.01.2025 10:59 Мск В Тобольске на три месяца закрыли базу отдыха "Сказка", где дети отравились хлором
Ранее 25.12.2024 15:56 Мск Директора базы отдыха в Тобольске, где посетители отравились хлором, арестовали
Ранее 23.12.2024 16:04 Мск В Тобольске предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где дети отравились хлором
Ранее 23.12.2024 12:10 Мск Все дети, пострадавшие от отравления хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы
Ранее 21.12.2024 14:46 Мск В Тюменской области после купания в бассейне госпитализированы 15 детей

