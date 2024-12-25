Директора базы отдыха в Тобольске, где посетители отравились хлором, арестовали

Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы "Сказка" Алмаза Речапова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Кроме этого, в суд направлено постановление о производстве обыска в жилище по месту проживания Речапова.



По постановлению суда Алмаз Речапов будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно.



В настоящее время постановление Тобольского городского суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, 21 декабря 2024 года в бассейне базы отдыха, расположенной в городе Тобольске, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей (в СКР сообщали о 16 отравившихся детях) в возрасте от девяти до 11 лет и один трехмесячный младенец почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".