В Тобольске предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где дети отравились хлором

В Тобольске предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Как сообщалось ранее, 21 декабря 2024 года в бассейне базы отдыха, расположенной в городе Тобольске, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 16 детей в возрасте от девяти до 11 лет и один трехмесячный младенец почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".

В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председателю Следственного комитета РФ представлен доклад о ходе расследования.