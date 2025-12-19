С базы отдыха "Сказка" взыскали более 450 рублей за отравление детей хлором

Сегодня суд закончил рассматривать иски Тобольской межрайонной прокуратуры о взыскании с предпринимателя компенсации морального вреда за некачественно оказанную услугу детям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по факту массового оказания медицинской помощи 10 несовершеннолетним в возрасте от четырех до 12 лет после купания в бассейне на базе отдыха "Сказка". Дети почувствовали себя плохо: начался кашель, головокружение.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого изменены правила посещения бассейна, установлен запрет на посещение детьми до двух лет.

Кроме того, прокуратура, действуя в интересах 10 пострадавших детей, направила в суд семь исковых заявлений о взыскании компенсации морального вреда.

Сегодня суд закончил рассматривать иски надзорного ведомства. Заявленные требования удовлетворены на общую сумму 459 тыс. рублей.

Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства. Ранее мы писали, что по данному факту предприниматель осужден по ч.1 ст.238 УК РФ за оказание небезопасных услуг,повлекшее отравление несовершеннолетних парами хлора в декабре 2024 года. Суд назначил ему наказание в виде в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.