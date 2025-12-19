19 Декабря 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

С базы отдыха "Сказка" взыскали более 450 рублей за отравление детей хлором

Сегодня суд закончил рассматривать иски Тобольской межрайонной прокуратуры о взыскании с предпринимателя компенсации морального вреда за некачественно оказанную услугу детям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку по факту массового оказания медицинской помощи 10 несовершеннолетним в возрасте от четырех до 12 лет после купания в бассейне на базе отдыха "Сказка". Дети почувствовали себя плохо: начался кашель, головокружение.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого изменены правила посещения бассейна, установлен запрет на посещение детьми до двух лет.

Кроме того, прокуратура, действуя в интересах 10 пострадавших детей, направила в суд семь исковых заявлений о взыскании компенсации морального вреда.

Сегодня суд закончил рассматривать иски надзорного ведомства. Заявленные требования удовлетворены на общую сумму 459 тыс. рублей.

Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства. Ранее мы писали, что по данному факту предприниматель осужден по ч.1 ст.238 УК РФ за оказание небезопасных услуг,повлекшее отравление несовершеннолетних парами хлора в декабре 2024 года. Суд назначил ему наказание в виде в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Теги: отравление, хлор, сказка, база отдыха


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2025 09:59 Мск Предпринимателя в Тобольске оштрафовали после двух массовых отравлений детей в бассейне
Ранее 28.08.2025 10:57 Мск В Тюменской области дети вновь отравились хлором на базе отдыха "Сказка"
Ранее 19.02.2025 08:30 Мск В Тобольске директора базы отдыха "Сказка", где дети отравились хлором, отпустили домой
Ранее 09.01.2025 10:59 Мск В Тобольске на три месяца закрыли базу отдыха "Сказка", где дети отравились хлором
Ранее 25.12.2024 15:56 Мск Директора базы отдыха в Тобольске, где посетители отравились хлором, арестовали
Ранее 23.12.2024 16:04 Мск В Тобольске предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где дети отравились хлором
Ранее 23.12.2024 12:10 Мск Все дети, пострадавшие от отравления хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы
Ранее 21.12.2024 14:46 Мск В Тюменской области после купания в бассейне госпитализированы 15 детей

