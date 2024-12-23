Все дети, пострадавшие от отравления хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы

Все дети, пострадавшие от отравления хлором в Тобольске, сегодня будут выписаны из больницы, сообщили Накануне.RU в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тобольске 15 детей обратились за медицинской помощью после купания в бассейне. Дети отдыхали вместе с законным представителем на базе отдыха "Сказка". После посещения бассейна они почувствовали недомогание. 15 детей, в том числе один ребенок 2024 года рождения, и двое взрослых госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки по данному факту. СК возбудил уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).