Предпринимателя в Тобольске оштрафовали после двух массовых отравлений детей в бассейне

В Тобольске суд вынес приговор предпринимателю, на чьей базе отдыха неоднократно происходили массовые отравления детей хлором в бассейне, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Тобольский городской суд признал 54-летнего индивидуального предпринимателя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд установил, что 21 декабря 2024 года на базе отдыха "Сказка" после купания в бассейне 16 детей в возрасте 9-11 лет и двое взрослых почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. У них было диагностировано отравление хлором.

Расследование показало, что подсудимый не обеспечил безопасные условия содержания водного комплекса и дезинфекции воды, что привело к превышению допустимых норм дезинфицирующих средств. За это в декабре 2024 года он уже был привлечен к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ, и его деятельность была приостановлена на 90 суток. По искам прокуратуры с него взысканы компенсации морального вреда и штрафы на общую сумму 735 тысяч рублей в пользу потерпевших. По требованию надзорного ведомства были уволены управляющий базой и сотрудник, обслуживающий бассейн.

Несмотря на это, в августе 2025 года на той же базе отдыха, но в другом корпусе ("Килиманджаро"), был зафиксирован повторный случай отравления хлором, пострадали 10 детей. После представления прокуратуры предприниматель изменил правила, запретив посещение бассейна детям до двух лет, а его деятельность в этом корпусе была приостановлена на 30 суток.

В итоге по уголовному делу суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Прокуратура продолжает защищать интересы пострадавших детей: в суд направлено семь исков о компенсации морального вреда, два из них уже удовлетворены на сумму 76,5 тысяч рублей, пять находятся на рассмотрении.