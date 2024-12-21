В Тюменской области после купания в бассейне госпитализированы 15 детей

В Тобольске 15 детей обратились за медицинской помощью после купания в бассейне, сообщает прокуратура Тюменской области.

По информации ведомства, дети отдыхали вместе с законным представителем на базе отдыха "Сказка". После посещения бассейна они почувствовали недомогание.

15 детей, в том числе один ребенок 2024 года рождения, и двое взрослых госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки по данному факту.

СК возбудил уголовное дело по п. б ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).