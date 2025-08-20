На россиянку, оставившую ребенка в аэропорту Турции, завели дело в РФ

Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорожденной в отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставивший ребенка в туалете аэропорта в Турции. Об этом сообщила РИА Новости адвокат приемных родителей девочки.

Сегодня в суде в Подмосковье прошло предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав. Процесс прошел в закрытом режиме, инициатором стали приемные родители.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева областное министерство соцразвития в июне нашло девочке гостевую приёмную семью в Павловском Посаде. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова – опытная приёмная мать, сообщает администрация Московской области.

Напомним, в октябре 2024 года студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. 18-летнюю Екатерину Бурнашкину обвинили в покушении на убийство близкого родственника. Суд в Анталье приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Мать девушки была оправдана.