Армения и Азербайджан обнародовали проект мирного договора

МИД Армении и Азербайджана обнародовали проект мирного договора между странами.

Он состоит из 17 пунктов. Документ предполагает отказ Еревана и Баку от территориальных претензий друг к другу, от применения силы и от размещения сил третьих сторон на границе между двумя государствами. Азербайджаном и Арменией будет проведена делимитация границы, о чем будет говориться в отдельном соглашении и создана совместная комиссия для контроля выполнения мирного соглашения.

Баку и Ереван также должны отозвать иски друг против друга на международных площадках в течение месяца после вступления мирного договора в силу, сообщает Forbes.

Закавказье, традиционно считавшееся зоной российского влияния и стабильности, переживает глубокую геополитическую трансформацию. Внутренние конфликты и активность внешних игроков, прежде всего США и Турции, ослабляют позиции Москвы и формируют вокруг нее менее дружественное окружение. Утрата Нагорного Карабаха и перспектива создания Зангезурского коридора угрожают не только экономическим интересам России, но и ее безопасности, подрывая ее роль в ключевых международных структурах.