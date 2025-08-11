Главы МИД Азербайджана и Армении парафировали мирный договор

11 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика За рубежом
Фото: mfa.gov.az/en

Главы МИД Азербайджана и Армении парафировали мирный договор

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора.
Читайте также:

Это случилось 8 августа в США. При этом присутствовали президенты Америки и Азербайджана Дональд Трамп, Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает МИД Азербайджана. С текстом можно ознакомиться здесь.

Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.

Теги: Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Никол Пашинян, мир


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2025 09:10 Мск Азербайджан и Армения в США подпишут мирный договор
Ранее 26.05.2025 10:20 Мск Пашинян собрался изменить конституцию Армении из-за мира с Азербайджаном
Ранее 15.04.2025 11:46 Мск Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБС
Ранее 07.01.2025 21:25 Мск Азербайджан и Армения вновь обсудят границу
Ранее 31.10.2024 09:45 Мск Мирный договор Армении и Азербайджана "почти согласован"
Ранее 30.10.2024 11:00 Мск "Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения"
Ранее 06.09.2024 13:56 Мск Алиев: Согласовано 80% мирного договора Азербайджана и Армении
Ранее 27.06.2024 12:00 Мск Армения готова в течение месяца подписать мирный договор с Азербайджаном
Ранее 12.06.2024 14:50 Мск Пашинян заявил о "последних штрихах" в мирном договоре Армении и Азербайджана
Ранее 07.05.2024 14:00 Мск Армения и Азербайджан могут заключить мир через полгода
Ранее 01.02.2024 14:24 Мск Алиев: между Азербайджаном и Арменией де-факто – мир
Ранее 22.11.2023 10:35 Мск Армения передала Азербайджану шестую редакцию соглашения о нормализации отношений
Ранее 21.11.2023 16:15 Мск Азербайджан предложил Армении обсудить мирный договор на госгранице
Ранее 27.10.2023 12:30 Мск В Ереване назвали условие мира с Азербайджаном
Ранее 17.10.2023 13:30 Мск Ереван собрался до конца года заключить мирный договор с Баку
Ранее 16.09.2023 13:22 Мск Эрдоган предложил России, Армении, Азербайджану и Турции встретиться из-за Карабаха
Ранее 16.09.2023 09:42 Мск В Азербайджане собрались заключить мирный договор с Арменией
Ранее 29.05.2023 10:50 Мск Проект мирного договора с Азербайджаном отсутствует, - Пашинян
Ранее 22.05.2023 13:14 Мск Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана - Пашинян
Ранее 17.05.2023 16:00 Мск Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят в Москве мирный договор
Ранее 11.10.2022 12:23 Мск Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного договора, - глава МИД Турции
Ранее 07.10.2022 10:25 Мск Армения и Азербайджан подтвердили верность суверенитету друг друга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети