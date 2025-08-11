Главы МИД Азербайджана и Армении парафировали мирный договор

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора.

Это случилось 8 августа в США. При этом присутствовали президенты Америки и Азербайджана Дональд Трамп, Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает МИД Азербайджана. С текстом можно ознакомиться здесь.

Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.