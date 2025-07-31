Бывшему мэру Сочи предъявили новое обвинение

Бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому предъявили новое обвинение. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.

Речь идет о трех эпизодах легализации преступно нажитого имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Супруге экс-мэра Янине Копайгородской обвинение по этой статье не предъявлено.

Копайгородский был отправлен под стражу в конце сентября 2024 года. Позже арестована его жена.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в 43 млн руб. Вину он не признал. Копайгородским вменяют также часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.