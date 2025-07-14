Власти Подмосковья будут следить за судьбой девочки, родившейся в аэропорту Антальи

Власти Московской области будут следить за судьбой девочки, которая появилась на свет в аэропорту Антальи и была оставлена там же своей матерью, 18-летней студенткой из Подмосковья Екатериной Бурнашкиной.

"Сейчас Николь – в гостевой приёмной семье, которая заботится о девочке и занимается её воспитанием. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Решать будет суд. Мы будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке", - сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева областное министерство соцразвития в июне нашло девочке гостевую приёмную семью в Павловском Посаде. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова – опытная приёмная мать, сообщает администрация Московской области.

Напомним, в октябре 2024 г. студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. 18-летнюю Екатерину Бурнашкину обвинили в покушении на убийство близкого родственника. Суд в Анталье приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Мать девушки была оправдана. Сообщалось, что девочке, которую сразу после появления на свет бросили в аэропорту Антальи, оформили гражданство РФ. Дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.