Девочка, которую россиянка оставила в аэропорту, остается в Анталье

Девочка, мать которой получила тюремный срок за оставление ребенка в аэропорту, остается в Анталье. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.

По ее словам, здоровье девочки не вызывает опасений.

Адвокат добавила, что бабушка ребенка, которая была оправдана, уехала в Россию. "В любом случае бабушка получит опеку над ребенком", — заявила юрист. По ее словам, судьбу девочки Николь решит не суд, это административный процесс, который ведут между собой министерства.

Напомним, в октябре 2024 года студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. 18-летнюю Екатерину Бурнашкину обвнили в покушении на убийство близкого родственника. Суд в Анталье приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Мать девушки была оправдана.

Сообщалось, что девочке, которую сразу после появления на свет бросили в аэропорту Антальи, оформили гражданство РФ. Дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.