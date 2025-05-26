Пашинян собрался изменить конституцию Армении из-за мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что может стать инициатором изменения конституции страны. Это произойдёт в том случае, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

"Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать", - приводит ТАСС слова Пашиняна, сказанные на международном форуме Yerevan Dialogue.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.