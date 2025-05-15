Продлён арест экс-мэра Сочи Копайгородского

В Москве продлён арест бывшего мэра Сочи Андрея Копайгородского. Решение принял Мещанский райсуд.

Арест продлён на три месяца, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, в ноябре 2023 г. Алексей Копайгородский через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в 43 млн руб. Вину он не признал. Позже арестована его жена. Копайгородским вменяют также часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.