В Европе выросли до максимума суточные темпы закачки газа в подземные хранилища

В Европе выросли до максимума суточные темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Речь идёт о максимальном показателе с августа 2024 г.

При этом общий уровень запасов в ПХГ в апреле всё ещё на 41% ниже значения годом ранее, свидетельствуют подсчёты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в апреле продолжается рекордными темпами.

Осенью 2024 г. выяснилось, что страны Старого Света могли быть на пороге самой холодной с начала специальной военной операции (СВО) зимы. Все дело в поставках газа из России. В целом, температуры текущей зимой обещали на уровне выше нормы. Однако погода всё равно должна была привести к увеличению спроса на отопление до самого высокого с начала военной операции уровня.

На фоне этого украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г., что и случилось. Позже в Кремле назвали очень сложной ситуацию с поставками российского газа в Европу.