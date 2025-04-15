Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБС

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а также расформировать Минскую группу по урегулированию Карабахского конфликта (была создана в период первой Карабахской войны), об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день", - цитирует Пашиняна ТАСС.

По словам премьер-министра, окончательное урегулирование конфликта означает закрытие всех форматов, созданных для разрешения проблемы – на смену этим группам должен прийти мирный договор.