Убийце екатеринбурженки Ксении Каторгиной вновь отказали в переводе в колонию-поселение

Екатерина Меньщикова, осужденная за убийство жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, продолжит отбывать наказание в колонии общего режима. Такое решение принял Свердловский областной суд.

10 октября 2019 года Ксения отправилась продавать свою машину "Ауди Q5" и исчезла, а спустя пять дней ее тело нашли в колодце на окраине Екатеринбурга. Подозреваемые в убийстве Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова были задержаны в Челябинске, их сообщник Марат Ахметвалиев – в Копейске.

Как показало расследование, преступники решили выманить Каторгину под предлогом покупки ее автомобиля, а вместо этого напали на Ксению, резали ее ножом и душили. Затем в Челябинске они продали авто перекупщикам за 350 тысяч рублей. В 2021 году всех троих отправили в колонию.

После апелляции приговор Ахметвалиеву и Меньшиковой был изменен – им назначили 19,5 лет и 16 лет лишения свободы соответственно. Что касается главаря группировки Федоровича, то его приговорили к 20 годам в колонии особого усиленного режима.

В нынешнем году Екатерина Меньщикова подала ходатайство о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение. Однако в прокуратуре выступили против, и в итоге суд отказал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Меньщикова обжаловала это решение. Она просила удовлетворить ее ходатайство и настаивала на своем исправлении. Однако облсуд, изучив материалы дела, оставил постановление без изменений. Убийца екатеринбурженки продолжит отбывать наказание в колонии общего режима.