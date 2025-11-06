Путин одобрил полный запрет вейпов в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею запретить продажу вейпов в России. Пока это не оформлено официально, однако глава государства с одобрением отнесся к этой идеи.

Как передает "Интерфакс", во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре, к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. По ее словам, в соседних СНГ-странах уже отмечают положительный опыт запрета. После этого она попросила Владимира Путина "дать распоряжение ввести полный запрет вейпов и на территории РФ".

На просьбу глава страны одобрительно кивнул, после чего добавил, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди подрастающего поколения.

Ранее стало известно, что в России могут запретить продажу и использование вейпов, а принимать решение сможет каждый регион. Такую инициативу внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным, а президент сразу согласился. За последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза, показал опрос SuperJob. Сейчас их около 20%.