18 Ноября 2025
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: страница Ивана Зуева во &quot;ВКонтакте&quot;

Именем военкора Ивана Зуева назовут школу в ХМАО, где он учился

Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу, в Ханты-Мансийском автономном округе, которую он закончил. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"И создадим там медиакласс, который как медиагруппа будем курировать", - приводит его слова РИА Новости.

Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе, работал в Накануне.RU в 2009-2019 годах. С 2023 года работал на СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных. 16 октября погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника. Ивану Зуеву посмертно присвоен Орден мужества.

Теги: иван зуев, школа, хмао


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.10.2025 13:01 Мск Военкора Ивана Зуева с почестями похоронили в Тюмени. Ему присвоен Орден мужества 
Ранее 23.10.2025 08:44 Мск В Тюмени проходит церемония прощания с военкором Иваном Зуевым
Ранее 17.10.2025 19:21 Мск Военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени
Ранее 17.10.2025 13:13 Мск МИД РФ потребовал от ОБСЕ и ООН отреагировать на убийство военкора Зуева
Ранее 17.10.2025 13:08 Мск Военкор Иван Зуев погиб вблизи того места, где ранее убили его друга и коллегу Ростислава Журавлёва
Ранее 17.10.2025 10:20 Мск СК возбудил дело из-за гибели военкора Ивана Зуева
Ранее 16.10.2025 21:12 Мск Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области

Экспертное мнение



Мнения из сети