Именем военкора Ивана Зуева назовут школу в ХМАО, где он учился

Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу, в Ханты-Мансийском автономном округе, которую он закончил. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"И создадим там медиакласс, который как медиагруппа будем курировать", - приводит его слова РИА Новости.

Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе, работал в Накануне.RU в 2009-2019 годах. С 2023 года работал на СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных. 16 октября погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника. Ивану Зуеву посмертно присвоен Орден мужества.