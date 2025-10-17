МИД РФ потребовал от ОБСЕ и ООН отреагировать на убийство военкора Зуева

МИД РФ требует от международных организаций – ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН - отреагировать на убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

По ее словам, Россия будет добиваться от международных инстанций правовой оценки этого убийства и других преступлений Украины против мирных граждан.

"Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", — заключила Захарова.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели военкора Ивана Зуева. Речь идет о статьях об убийстве, покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 16 октября вооруженные формирования Украины беспилотниками ударили по съемочной группе МИА "Россия сегодня", работавшей в Запорожской области. Погиб военный корреспондент Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.