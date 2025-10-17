Военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени

Военный корреспондент Иван Зуев, погибший 16 октября в Запорожской области, будет похоронен на его родине в Тюмени. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 1".

"Я разговаривал с его мамой Еленой Владимировной, она узнала от меня вчера вечером. Это воцерковленная семья, поэтому у мамы есть опора. Похоронен он будет именно в Тюмени", - заявил он.

Иван Зуев погиб 16 октября 2025 г. в результате удара беспилотниками по съёмочной группе "РИА Новости". Его коллега Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 г. журналисту была объявлена благодарность президента.

Иван Зуев в 2009-19 гг. работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, он отлично чувствовал нерв своего времени и делал остросоциальные репортажи. Был близким другом Ростислава Журавлева, который тоже в разные годы сотрудничал с Накануне.RU и погиб в 2023 г., будучи военкором "РИА Новости".