В Тюмени проходит церемония прощания с военкором Иваном Зуевым

В Тюмени проходит церемония прощания с военным корреспондентом Иваном Зуевым, который погиб 16 октября в Запорожской области.

Церемония прощания проходит в Знаменском кафедральном соборе на ул. Семакова, 13. Венок на траурную церемонию направил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Иван Зуев погиб 16 октября в результате удара беспилотниками по съемочной группе "РИА Новости". Его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение. ГУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналиста). В МИД России назвали произошедшее "преднамеренными военными преступлениями".

Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 года журналисту была объявлена благодарность президента.

Иван Зуев в 2009-19 гг. работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, он отлично чувствовал нерв своего времени и делал остросоциальные репортажи. Был близким другом Ростислава Журавлева, который тоже в разные годы сотрудничал с Накануне.RU и погиб в 2023 г., будучи военкором "РИА Новости".