23 Октября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени проходит церемония прощания с военкором Иваном Зуевым

В Тюмени проходит церемония прощания с военным корреспондентом Иваном Зуевым, который погиб 16 октября в Запорожской области.

Церемония прощания проходит в Знаменском кафедральном соборе на ул. Семакова, 13. Венок на траурную церемонию направил президент РФ Владимир Путин.

прощание с военкором иваном зуевым(2025)|Фото: Накануне.RU

прощание с военкором иваном зуевым(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Иван Зуев погиб 16 октября в результате удара беспилотниками по съемочной группе "РИА Новости". Его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение. ГУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналиста). В МИД России назвали произошедшее "преднамеренными военными преступлениями".

прощание с военкором иваном зуевым(2025)|Фото: Накануне.RU

прощание с военкором иваном зуевым(2025)|Фото: Накануне.RU

Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 года журналисту была объявлена благодарность президента.

прощание с военкором иваном зуевым(2025)|Фото: Накануне.RU

Иван Зуев в 2009-19 гг. работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, он отлично чувствовал нерв своего времени и делал остросоциальные репортажи. Был близким другом Ростислава Журавлева, который тоже в разные годы сотрудничал с Накануне.RU и погиб в 2023 г., будучи военкором "РИА Новости".

Теги: Иван Зуев, военкор, смерть, похороны


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.10.2025 19:21 Мск Военкора Ивана Зуева похоронят в Тюмени
Ранее 17.10.2025 13:13 Мск МИД РФ потребовал от ОБСЕ и ООН отреагировать на убийство военкора Зуева
Ранее 17.10.2025 13:08 Мск Военкор Иван Зуев погиб вблизи того места, где ранее убили его друга и коллегу Ростислава Журавлёва
Ранее 17.10.2025 10:20 Мск СК возбудил дело из-за гибели военкора Ивана Зуева
Ранее 16.10.2025 21:12 Мск Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области

