Военкор Иван Зуев погиб вблизи того места, где ранее убили его друга и коллегу Ростислава Журавлёва

Военный корреспондент Иван Зуев, погибший 16 октября в Запорожской области, получил смертельные травмы вблизи места, где летом 2023-го оборвалась жизнь его близкого друга и коллеги-военкора Ростислава Журавлёва.

Журналист КП Григорий Кубатьян в своей колонке о смерти Зуева говорит о том, что военкор погиб в 30 км от места гибели Журавлёва.

"Иван был добрым, отзывчивым парнем. Любил музыку и историю. Был светлым человеком, часто улыбался, любил пошутить. При этом по-настоящему сопереживал мирным жителям, страдающим от боевых действий. Переживал за гибнущих и получающих ранения бойцов", — отметил Григорий Кубатьян.

Иван Зуев погиб 16 октября 2025 г. в результате удара беспилотниками по съёмочной группе "РИА Новости". Его коллега Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 г. журналисту была объявлена благодарность президента.

Иван Зуев в 2009-19 гг. работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, он отлично чувствовал нерв своего времени и делал остросоциальные репортажи. Был близким другом Ростислава Журавлева, который тоже в разные годы сотрудничал с Накануне.RU и погиб в 2023 г., будучи военкором "РИА Новости".