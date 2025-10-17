17 Октября 2025
в россии
Происшествия Свердловская область В России
Фото: страница Ивана Зуева во &quot;ВКонтакте&quot;

Военкор Иван Зуев погиб вблизи того места, где ранее убили его друга и коллегу Ростислава Журавлёва

Военный корреспондент Иван Зуев, погибший 16 октября в Запорожской области, получил смертельные травмы вблизи места, где летом 2023-го оборвалась жизнь его близкого друга и коллеги-военкора Ростислава Журавлёва.

Журналист КП Григорий Кубатьян в своей колонке о смерти Зуева говорит о том, что военкор погиб в 30 км от места гибели Журавлёва.

"Иван был добрым, отзывчивым парнем. Любил музыку и историю. Был светлым человеком, часто улыбался, любил пошутить. При этом по-настоящему сопереживал мирным жителям, страдающим от боевых действий. Переживал за гибнущих и получающих ранения бойцов", — отметил Григорий Кубатьян.

Иван Зуев погиб 16 октября 2025 г. в результате удара беспилотниками по съёмочной группе "РИА Новости". Его коллега Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение. Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 г. журналисту была объявлена благодарность президента.

Иван Зуев в 2009-19 гг. работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, он отлично чувствовал нерв своего времени и делал остросоциальные репортажи. Был близким другом Ростислава Журавлева, который тоже в разные годы сотрудничал с Накануне.RU и погиб в 2023 г., будучи военкором "РИА Новости".

Иван Зуев(2025)|Фото: t.me/rian_ru

Ростислав Журавлев(2023)|Фото: личный архив Ростислава Журавлева

Теги: Иван Зуев, военкор, смерть


Развитие сюжета:

Ранее 17.10.2025 13:13 Мск МИД РФ потребовал от ОБСЕ и ООН отреагировать на убийство военкора Зуева

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.10.2025 10:20 Мск СК возбудил дело из-за гибели военкора Ивана Зуева
Ранее 16.10.2025 21:12 Мск Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области

