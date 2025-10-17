СК возбудил дело из-за гибели военкора Ивана Зуева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели военкора Ивана Зуева и получения ран его коллегой Юрием Войткевичем. Речь идёт о статьях об убийстве, покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным следствия, 16 октября вооруженные формирования Украины беспилотниками ударили по съемочной группе МИА "Россия сегодня", работавшей в Запорожской области. Погиб военный корреспондент Иван Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте 2025 г. Зуеву была объявлена благодарность президента. Иван Зуев в 2009-19 гг. работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, он отлично чувствовал нерв своего времени и делал остросоциальные репортажи. Был близким другом Ростислава Журавлева, который тоже в разные годы сотрудничал с Накануне.RU и погиб в 2023 г., будучи военкором "РИА Новости".

Иван Зуев и Константин Сёмин