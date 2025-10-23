Военкора Ивана Зуева с почестями похоронили в Тюмени. Ему присвоен Орден мужества

Военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, погибшего 16 октября в Запорожье в возрасте 39 лет, похоронили сегодня, 23 октября, на Червишеском кладбище Тюмени.

Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе, работал в Накануне.RU в Екатеринбурге в 2009-2019 годах. С 2023 года работал на СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных.

16 октября погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника. Ивана Зуева похоронили сегодня с воинскими почестями, под звуки гимна РФ.

В своей телеграмме полпред президента РФ в УрФО Артем Жога передал искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"Иван Зуев был настоящим патриотом и считал обязанностью делиться важными фактами и историями. В качестве военкора выезжал на опасные участки фронта. К сожалению, российские журналисты по-прежнему остаются приоритетными целями для украинских боевиков", — зачитали присутствующим обращение Артема Жоги.

В обращении тюменского губернатора Александра Моора, которое также зачитали на прощальной церемонии, было сказано:

"Иван Зуев проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Он рисковал жизнью, чтобы рассказать правду о происходящем на СВО".

Заместитель главреда МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, посетивший траурную церемонию, отметил: "Будучи вооруженным стремлением к правде, Иван рисковал каждый день. Стремился, чтобы люди знали, что происходит на фронте, в прифронтовых районах. Был смелым, при этом добрым человеком, буквально распространял доброту вокруг себя. Нам всем его будет не хватать".

Ивану Зуеву посмертно присвоен Орден мужества.