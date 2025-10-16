Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Агентство сообщает, что журналист погиб в результате удара украинского беспилотника. Вместе с ним под удар попал военкор Юрий Войткевич, он серьезно ранен.

Профессионализм Зуева был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.

Иван Зуев несколько лет работал в составе команды Накануне.RU. Его отличал пытливый ум, журналистское любопытство, умение раскапывать сложные темы и сообщать о них живым и образным языком. Редакция Накануне.RU соболезнует близким Ивана Зуева и скорбит вместе с ними.