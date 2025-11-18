Суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве своего ребенка в Балашихе

Суд арестовал до 16 января 2026 года женщину, обвиняемую в убийстве своего 6-летнего сына в Балашихе. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

Представитель ведомства просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом регионе, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете и рюкзаке были обнаружены останки ребенка возрастом от семи до 10 лет. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Вечером того же дня в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. По подозрению в убийстве была задержана мать ребенка. На допросе у следователя она призналась в убийстве, написав явку с повинной. Однако мотивы женщина пояснить не смогла.

Выяснилось, что женщина страдала психическим заболеванием и состояла на учете у специализированного врача.