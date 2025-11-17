17 Ноября 2025
в россии
Общество Центральный ФО В России Московская область
Фото: Накануне.RU

Подозреваемая в убийстве сына в Балашихе имеет долги по микрокредитам

Подозреваемая в убийстве и расчленении своего ребенка в Балашихе имеет долги перед микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы базы исполнительных производств.

В базе ФССП она числится должницей по шести исполнительным производствам, открытым с июня 2024 по май 2025 года. Общая сумма задолженности с учетом исполнительных сборов составляет около 93 тысяч рублей.

По данным СМИ, Цуцкова состояла на учете, страдала шизофренией и употребляла наркотики.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете и рюкзаке были обнаружены останки ребенка возрастом от семи до 10 лет. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Была задержана мать ребенка. На допросе у следователя она призналась в убийстве, написав явку с повинной. Однако мотивы она пояснить не смогла.

Теги: убийство, мальчик, балашиха


Теги: убийство, мальчик, балашиха

