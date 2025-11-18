СК завел дело о халатности должностных лиц после убийства ребенка в Балашихе

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено после убийства ребенка в Балашихе, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Несмотря на то, что женщина страдала психическим заболеванием и состояла на учете у специализированного врача, ее не лишали родительских прав. Отмечается также, что мать совершала "противоправные действия" в отношении ребенка. Следователи установят виновных сотрудников управления соцразвития.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе она подтвердила свои признательные показания и рассказала детали убийства.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете и рюкзаке были обнаружены останки ребенка возрастом от семи до 10 лет. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Вечером того же дня в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. По подозрению в убийстве была задержана мать ребенка. На допросе у следователя она призналась в убийстве, написав явку с повинной. Однако мотивы женщина пояснить не смогла.