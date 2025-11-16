В Гольяновском пруду на востоке Москвы в рюкзаке нашли останки ребенка

В Гольяновском пруду на востоке Москвы в рюкзаке сегодня нашли останки ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного СКР.

Предварительно, возраст ребенка составляет от семи до 10 лет.

По данному факту следственным управлением по Восточному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).



В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.