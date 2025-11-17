Бабушка обезглавленного ребенка сомневается в причастности дочери к убийству

Бабушка ребенка, чьи останки были обнаружены в Балашихе, выразила сомнения в причастности к преступлению своей дочери Елены Ц.

Она сказала, что не может в это поверить. Со слов женщины, в квартире ее дочери также проживала некая Юля, которая иногда присматривала за мальчиком. Бабушка уточнила, что не интересовалась личной жизнью дочери и не знает о наличии у нее сожителя.

Прокуратура Московской области сообщила, что, согласно заявлению бабушки, именно сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, что стало началом его исчезновения, сообщают "Известия".

Давность наступления смерти ребенка, фрагмент останков которого был обнаружен в Гольяновском пруду, не превышает двух суток.