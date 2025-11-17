Мать ребенка, чье тело нашли в Балашихе, призналась в его убийстве

По подозрению в убийстве ребенка, тело которого нашли в Балашихе, задержана его мать, сообщает Следственный комитет РФ.

На допросе у следователя женщина призналась в убийстве мальчика, написав явку с повинной. Однако мотивы убийства она пояснить не смогла.

По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире в Балашихе вместе с ребенком, совершила его убийство, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд в Москве. Следователи осмотрели место происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете и рюкзаке были обнаружены останки ребенка возрастом от семи до 10 лет. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что, согласно заявлению бабушки ребенка, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, что стало началом его исчезновения. Не исключено, что эта история была инсценирована для введения следствия в заблуждение.