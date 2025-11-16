Ребенок, чьи останки нашли в Гольяновском пруду, умер не более двух дней назад

Давность наступления смерти ребенка, фрагмент останков которого был обнаружен в Гольяновском пруду в Москве, не превышает двух суток, сообщает ТАСС.

"Предварительно установлено, что с момента наступления смерти прошло не более двух суток. Личность ребенка устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы в пакете и рюкзаке были обнаружены останки ребенка возрастом от семи до 10 лет. Их нашли рабочие, проводившие реконструкцию пруда. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.