Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли часть тела ребенка

Водолазы обследуют пруд в Москве, где нашли фрагмент тела ребенка, сообщают РИА Новости.

По данным полиции, 16 ноября поступило сообщение от работника, осуществлявшего реконструкционные работы, что в водоеме Гольяново найдены человеческие останки. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС и следователи, водолазы обследуют дно пруда. Кроме того, территория у пруда, где нашли фрагменты, оцеплена.

Напомним, ранее в СКР Москвы сообщили Накануне.RU, что в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего. Его возраст составляет от семи до 10 лет По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.