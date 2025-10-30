Никто не хочет занимать пост чиновника, которого обматерил самарский губернатор

Никто не хочет занимать пост главы Кинельского района Самарской области. Действующий глава Юрий Жидков находится в больнице после того, как его прилюдно обматерил губернатор Вячеслав Федорищев. Руководитель региона пообещал уволить Жидкова прямо перед камерами, но, в итоге, полномочия чиновника продлеваются и будут продлеваться до тех пор, пока не будет избран следующий глава, передают "Ведомости" со ссылкой на мнение юристов.

Жидков ранее собирался написать заявление об увольнении после выздоровления, но он до сих пор на больничном. Пока обязанности главы района исполняет первый заместитель.

На прошлой неделе в Кинельском районе объявили повторный конкурс на должность главы, заявки будут принимать до 16 ноября. На первый конкурс никто не заявился.