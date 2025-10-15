Губернатор Самарской области объяснил, почему матом отправил главу района в отставку

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил увольнение главы Кинельского района, сделанное в грубой форме.

"Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. В Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал Федорищев в своём канале в мессенджере Max.

Ранее губернатор разместил в своём telegram-канале (правда, репостнув) видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района Юрия Жидкова о том, что лежит в траве. Это был камень с мемориальной табличкой, который остался после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Губернатор спросил подчинённого, просто ли камень это, и получил утвердительный ответ.

"Уволен *****", - сказал Федорищев и грубо хлопнул растерявшегося главу района по плечу.