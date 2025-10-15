Mash: Уволенный матом самарский чиновник экстренно госпитализирован

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого накануне в жесткой форме уволил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, экстренно госпитализирован, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у экс-чиновника диагностировали гипертонический криз. Жидков поступил в кардиологическое отделение с давлением 160/110 — врачи стабилизировали до 140/90.

Ранее губернатор разместил в своем telegram-канале видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района Юрия Жидкова о том, что лежит в траве. Это был камень с мемориальной табличкой, который остался после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Губернатор спросил подчинённого, просто ли камень это, и получил утвердительный ответ. "Уволен *****", - сказал Федорищев и грубо хлопнул растерявшегося главу района по плечу.

Губернатор позднее объяснил увольнение главы Кинельского района, сделанное в грубой форме. Сам чиновник признался, что ему обидно после ситуации с увольнением, и он не понимает, за что его лишили должности.