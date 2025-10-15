"Уволенный *****" самарский чиновник собрался уволиться по-настоящему

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков собрался уволиться по-настоящему. Сделать он это хочет после лечения.

В своём telegram-канале Жидков сообщил, что камень с мемориальной табличкой изначально был установлен на месте будущего Обелиска памяти участников Великой Отечественной войны ещё в 2018 г. Обелиск возведён в 2022 г. и открыт 5 мая того же года.

"Разумеется, я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, ведь это – часть нашей общей истории, часть каждого из нас. С таким же вниманием и я, и весь Кинельский район относимся к нашим современникам – участникам СВО", - написал политик.

Жидков уточнил, что почти 30 лет работает на благо родного края – сначала своего села Новый Сарбай, где продолжает жить, потом – района.

"Все эти годы я действовал по совести, с искренним уважением к людям и желанием им помогать, чтобы всё у нас было честно, правильно и достойно. Много людей написали мне слова поддержки, большое всем спасибо, я это очень ценю. Принятое решение (об отставке) стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжёлым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении", - написал Жидков.

14 октября губернатор разместил в своем telegram-канале видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района Юрия Жидкова о том, что лежит в траве. Это был камень с мемориальной табличкой, который остался после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Губернатор спросил подчиненного, просто ли камень это, и получил утвердительный ответ. "Уволен *****", - сказал Федорищев и грубо хлопнул растерявшегося главу района по плечу.

15 октября чиновник попал в больницу. До этого он признался, что ему обидно после ситуации с увольнением, и он не понимает, за что его лишили должности. При этом выяснилось, что Федорищев не вправе принимать такие кадровые решения.