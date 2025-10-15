Песков отказался комментировать манеру самарского губернатора увольнять подчиненных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать резкую манеру губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева решать кадровые вопросы.

По словам представителя Кремля, назначения и увольнения глав районов - прерогатива руководителя региона.

"Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии", - цитирует Пескова ТАСС.

14 октября губернатор разместил в своем telegram-канале видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района Юрия Жидкова о том, что лежит в траве. Это был камень с мемориальной табличкой, который остался после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Губернатор спросил подчиненного, просто ли камень это, и получил утвердительный ответ. "Уволен *****", - сказал Федорищев и грубо хлопнул растерявшегося главу района по плечу.

15 октября чиновник попал в больницу. До этого он признался, что ему обидно после ситуации с увольнением, и он не понимает, за что его лишили должности.

При этом выяснилось, что Федорищев не вправе принимать такие кадровые решения.