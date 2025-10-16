Самарский губернатор извинился за мат при увольнении главы района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за мат при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.

"За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных", — сказал глава региона "Царьграду".

По его словам, увольнение было связано не только с камнем, но и с проблемами на районных социальных объектах. "Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона", — указал Федорищев.

Тем временем, Жидков собрался уволиться по-настоящему. Сделать он это хочет после лечения. Он уточнил, что почти 30 лет работает на благо родного края – сначала своего села Новый Сарбай, где продолжает жить, потом – района.