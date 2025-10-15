Губернатор Самарской области оказался не вправе увольнять главу района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, уволивший матом главу Кинельского района Юрия Жидкова, не вправе принимать такие кадровые решения. Таковы данные федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

В законе говорится, что губернатор может уволить главу местной администрации в нескольких случаях. Это может случиться, если руководитель на месте издаст документ, противоречащий конституции, федеральным и региональным законам, уставу муниципального образования. Другой вариант – действия местного чиновника стали причиной нарушения прав и свобод человека, создали угрозу единству и территориальной целостности России, привели к нецелевому использованию бюджетных кредитов.

И там, и там нарушения должны быть установлены судом. При этом главу администрации отрешат от должности только в том случае, если он не исполнил судебное решение в течение определенного времени. Также основанием для отрешения от должности может стать то, что глава местной администрации в течение месяца не устранил причины выговора от губернатора, пишет РИА Новости.

Ранее губернатор разместил в своем telegram-канале видеоролик, на котором несколько раз спросил главу Кинельского района Юрия Жидкова о том, что лежит в траве. Это был камень с мемориальной табличкой, который остался после установки памятника героям Великой Отечественной войны. Губернатор спросил подчинённого, просто ли камень это, и получил утвердительный ответ.

"Уволен *****", - сказал Федорищев и грубо хлопнул растерявшегося главу района по плечу.

Губернатор позднее объяснил увольнение главы Кинельского района, сделанное в грубой форме. Сам Жидков признался, что ему обидно после ситуации с увольнением, и он не понимает, за что его лишили должности. Вскоре после этого чиновник попал в больницу.