На Южном Урале прошли первые похороны жертв взрыва на заводе "Пластмасс"

Сегодня прошли первые похороны жертв взрыва на заводе "Пластмасс". Об этом сообщает "Регион 74".

Прощание прошло с Верой Никулимовой, Ольгой Толкачевой, Андреем Скрипниченко и Максимом Кипенским. 30 октября 2025 года похоронят Сергея Белюка.

В списке жертв – 23 сотрудника предприятия, 16 погибших, останки еще семерых предстоит идентифицировать.

Ранее сообщалось, что вечером 22 октября на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел взрыв. В результате ЧС было разрушено несколько производственных помещений, пострадали работники предприятия подрядных организаций. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в цехе, сообщил Следственный комитет.