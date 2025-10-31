В Челябинской области отменили режим ЧС, который вводился после взрыва на заводе "Пластмасс"

В Копейске отменили режим ЧС, который был введен 23 октября после взрыва на заводе "Пластмасс". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

По словам сотрудников администрации, решение об отмене принято в связи с ликвидацией очага техногенного пожара и завершением аварийно-спасательных работ.

Напомним, что 22 октября на копейском заводе "Пластмасс" случился взрыв. В результате ЧС было разрушено несколько производственных помещений, пострадали работники предприятия подрядных организаций. Из 23 погибших найдены тела 16 погибших, останки еще семи погибших предстоит идентифицировать. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в цехе, сообщил Следственный комитет.