Общество Челябинская область
Фото: официальная страница завода в VK

Подведены итоги ликвидации ЧС на заводе "Пластмасс"

В Челябинской области в Главном управлении МЧС России по региону подвели итоги ликвидации последствий взрыва, произошедшего на заводе "Пластмасс" в Копейске. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве общественной безопасности региона.
Читайте также:

По данным ведомства, на совещании подвели итоги аварийно-спасательных работ, обсудили организацию взаимодействия между службами и отработку алгоритмов действий при чрезвычайных ситуациях.

На обсуждении присутствовали представители экстренных ведомств, спасательных подразделений и руководства предприятия.

Первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Эдуард Орлов отметил, что итоги ликвидации показали, что региональные службы и органы власти способны эффективно работать даже в самых сложных условиях. Пожарные и спасатели проявили высокий профессионализм, ответственность и сплоченность при выполнении поставленных задач.

Напомним, взрыв на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел вечером 22 октября. По официальным данным, жертвами трагедии стали 23 человека. На данный момент опознаны 16 погибших, останки еще семи направлены на опознание. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опроверг слухи о возможной атаке беспилотника. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.10.2025 09:20 Мск В Челябинской области отменили режим ЧС, который вводился после взрыва на заводе "Пластмасс"
Ранее 30.10.2025 15:11 Мск Текслер: при взрыве в Копейске пострадало 28 человек, восемь в больнице
Ранее 29.10.2025 15:47 Мск На Южном Урале прошли первые похороны жертв взрыва на заводе "Пластмасс"
Ранее 28.10.2025 19:29 Мск Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске пройдут 29 октября

