Текслер: при взрыве в Копейске пострадало 28 человек, восемь в больнице

В прямом эфире радиостанции "КП-Челябинск" губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил новые данные по пострадавшим от взрыва на заводе "Пластмасс".

По словам чиновника, цифры по погибшим прежние, в списке числятся 23 человека. Найдены 16 тел, останки еще семи предстоит идентифицировать. Пострадавших 28 человек, их наблюдают врачи, восемь из них находятся в больнице.

Глава региона отметил, что в регионе организованы траурные мероприятия и похороны. Из тех, кто находятся в больницах, трое лечатся в Челябинске, трое в Копейске и два человека отправлены в Федеральный ожоговый центр.

Напомним, что 22 октября 2025 года на копейском заводе "Пластмасс" произошел взрыв. По данным СК РФ, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.