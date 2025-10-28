В Казахстане пока не обсуждали выкуп активов "Лукойла" из-за санкций

Правительство Казахстана пока не обсуждало выкуп активов российской компании "Лукойла", в отношении которой введены санкции Запада. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, решение может быть принято до конца недели. "Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца», - цитирует министра ТАСС. "Лукойл" участвует в проектах в республике.

Ранее стало известно, что крупнейшая российская нефтяная компания может продать некоторые зарубежные активы из-за наложенных санкций.

22 октября американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций, которые затрагивают "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры. Неделей ранее власти Великобритании также ввели санкции против этих компаний.