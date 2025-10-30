"Лукойл" продаст зарубежные активы компании, основанной Геннадием Тимченко

"Лукойл" получил предложение о покупке его зарубежных активов от энергетической компании Gunvor Group. Условия сделки уже согласованы сторонами, говорится в сообщении нефтяной компании.

Gunvor Group купит 100-процентную "дочку" "Лукойла" – компанию LUKOIL International, которая владеет зарубежными активами.

В "Лукойле" отметили, что сделка должна быть одобрена американскими и другими иностранными властями.

"Продажа LUKOIL International связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО "ЛУКОЙЛ" и его дочерних обществ.", - говорится в сообщении нефтяной компании.

Ранее санкции в отношении "Лукойла" ввел Дональд Трамп.

Сооснователем и совладельцем Gunvor в 2000 году был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. В 2014 году из-за угрозы санкций Тимченко продал свою долю в компании иностранному партнеру. С 2015 года Gunvor выходил из владения российскими активами.